"Godfather" Lefevere in Alles voor de koers: "Was bereid om Boonen te laten gaan"

Etixx-Quick Step heeft zich intensief klaargestoomd voor het WK ploegentijdrijden. Die wereldtitel is een prestigezaak voor de ploeg. De spanning is tijdens de tijdrit dan ook te snijden in de volgauto en aan de aankomst. Zeker wanneer grote rivaal BMC aan het 2e tussenpunt amper 7 honderdste sneller is. "Nu krijg ik het", roept Lefevere uit.

Met een knappe inspanning haalt Etixx-Quick Step dan toch die felbegeerde derde wereldtitel binnen. De vreugde aan de streep is enorm. Niki Terpstra vat het samen: "Fietsen is leuk, fietsen is een hobby. Lalala. Uiteindelijk gaat het om winnen."

Kittel vindt het dan weer knap om te zien hoe Lefevere na al die jaren nog als een kleine jongen kan meeleven met zijn renners.