Tom Boonen: "De ploegentijdrit ga ik echt missen"

Tom Boonen en Quick-Step moesten gisteren hun meerdere erkennen in BMC. "Het was de allerlaatste tijdrit met de ploeg in mijn carrière. Ik ga het echt missen", schrijft hij op zijn Instagram.

Boonen houdt van teamwork. In 2012 won hij het WK tegen de klok met Quick-Step. Daarna won hij nog een keer zilver en brons met zijn ploeg.