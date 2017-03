Van Avermaet: "Het blauw? Als ik morgen win, pak ik dat sowieso"

Ik had sowieso niet de intentie die trui te pakken. Dit is de prestatie van de ganse ploeg en ik wil mijn rol daarin niet overdrijven.

Ik had sowieso niet de intentie die trui te pakken. Dit is de prestatie van de ganse ploeg en ik wil mijn rol daarin niet overdrijven.

"Dat is misschien maar best zo, want anders rijden we elkaar kapot omdat we willen versnellen. Nu hadden we op het einde nog wat overschot en dan maak je het grootste verschil."

Dat Van Avermaet de blauwe trui gunde aan ploegmaat Caruso wil hij niet horen. "Ik had sowieso niet de intentie die trui te pakken. Dit is een prestatie van de ganse ploeg en ik wil mijn rol daarin niet overdrijven."

"Er zijn veel grotere specialisten. Küng en Dennis waren het sterkst. Ik was maar één van de acht. Ik vind dan ook dat Caruso het verdient om in die leiderstrui te rijden."