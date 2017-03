Kopecky: "Als je Jolien brons ziet halen in Rio, begint het te kriebelen"

"Ik zou niet de renster zijn die ik nu ben als ik niet ook op de piste zou rijden", zegt Kopecky. "Jolien en ik zijn het goeie voorbeeld dat je de twee kunt combineren. We dragen met ons tweetjes het Belgische vrouwenwielrennen en we komen allebei van de piste."

De Spelen van Tokio zijn het grote doel van Kopecky. "Als je Jolien brons ziet halen in Rio, dan begint het wel te kriebelen. Als ik er alles aan doe, moet ik een mooie prestatie kunnen neerzetten."

"Het is in ieder geval in mijn voordeel dat het omnium is hervormd sinds dit jaar. We rijden nu 4 onderdelen op 1 dag (scratch, afvalling, temporace en puntenrace). Specifieke onderdelen als de baanronde en de achtervolging zijn weggevallen. Dat maakt het nog makkelijker om te combineren met de weg."