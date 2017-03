Ex-geletruidrager Eddy Pauwels (81) overleden

Eddy Pauwels maakte deel uit van een sterke generatie klimmers uit België, met ook nog Jean Adriaensens, Jef Planckaert, Jos Hoevenaars en Gilbert en Armand Desmet.

In 1959 mocht hij in dienst van Flandria voor het eerst een gele trui aantrekken en dat voor 2 dagen. Hij eindigde uiteindelijk elfde in die Tour.

Nog meer opzien baarde Pauwels met zijn twee ritzeges in de Tour van 1961, in Perpignan en in Pau. Een jaar later was het weer prijs voor Pauwels in Pau. Hij eindigde ook voor het tweede jaar op een rij in de top 10 en won de Prijs voor de Strijdlust.

Een jaar later zegevierde Pauwels in de openingsetappe naar Epernay en mocht hij dus opnieuw de gele trui aantrekken, 3 dagen lang deze keer. Het was zijn laatste huzarenstukje. Op zijn 31e hield hij de koers al voor bekeken.