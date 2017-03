Sky-baas Brailsford: "We koersen clean en doen dat al 8 jaar"

Sky ligt al een tijdje onder vuur. Sky ligt al een tijdje onder vuur.

Sir David Brailsford heeft in een brief gereageerd op de storm waarin hijzelf en zijn Sky-ploeg al een tijdje verkeren. Brailsford richt zich tot de parlementaire commissie die de handel en wandel van Sky onderzoekt. "We hebben fouten gemaakt, maar sommige veronderstellingen zijn onredelijk en niet correct."