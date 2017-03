Tommeke, wat doe je nu? Cocaïne, haat-liefde en boerenjaar 2012

In 2009 schrijft Tom Boonen voor de derde keer Parijs-Roubaix op zijn naam. Daarna slaat de stemming snel om. Na de voorjaarsklassiekers is het tijd voor decompressie. Bij een avondje stappen hoort ook een lijn cocaïne.

Boonen moet door het stof. "Maanden leef ik als een pater. Als ik dan een keer uitga, ben ik blijkbaar een ander mens", reageert de aangeslagen wielerheld.

Quick-Step laat Boonen niet vallen. De renner kruipt snel weer op zijn fiets. In 2010 moet Boonen opboksen tegen ontketende Fabian Cancellara. "Spartacus" rijdt iedereen op minuten in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Het wordt een jaar om snel te vergeten. Door valpartijen in Californië en Zwitserland krijgt Boonen last van een knieblessure. Zo erg zelfs dat hij de Tour en het WK in Australië mist.

In 2011 haalt Boonen de Tour wel, maar hij valt en geeft op. De liefde met Frankrijk is over. "De helft van de renners is hier niet graag", geeft hij mee.