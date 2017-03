52e Tirreno live op sporza.be: titanenstrijd op alle fronten

De andere Belgische blikvanger is uiteraard Tom Boonen, die met Tirreno-Adriatico zijn laatste rittenkoers uit zijn carrière rijdt. Boonen won ooit één rit in de Tirreno. In 2010 stak hij Martens, Bennati en McEwen de loef af in Montecatini Terme.

Verder is het uitkijken naar klassementsrenners als Tim Wellens en Jurgen Van den Broeck. Van den Broeck krijgt bij Lotto-Jumbo rugnummer 161. Een teken dat hij zijn eigen kans mag gaan?

De 15 Belgen: