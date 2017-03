Steels: "Enkel sterke beer kan deze Parijs-Nice winnen"

Een opmerkelijke figuur, zowel gisteren als vandaag, was Philippe Gilbert. "Hij heeft enorm sterk gereden vandaag. Eerst reed hij alleen naar 6 koplopers, daarna reed hij weg van een sterke kopgroep. Maar de laatste 13 kilometer waren tegenwind en die deden hem de das om."

"Gilbert heeft in ieder geval goed zijn draai gevonden in de ploeg. Het is natuurlijk niet de eerste de beste. Hij doet zijn zegje in de wedstrijden. Plus, hij begint ook weer goed te rijden."