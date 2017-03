Flandrien Decock: "Wij moesten afstappen voor een bidon, Bardet hangt meterslang aan auto"

66 jaar geleden won Roger Decock zelf Parijs-Nice. "Dat was samen met de Ronde van Vlaanderen een van mijn mooiste overwinningen", zegt Decock, die in april 90 jaar wordt.

"Ik mocht in die Parijs-Nice van 1951 zes dagen lang in de gele trui rijden. Dat was ongelofelijk. In de 1e etappe reden we de hele dag met de wind op kop en hadden we een gemiddelde van 29 km/u. 2 dagen later moesten we de sneeuw trotseren in de bergen. Een onvergetelijke ervaring, waar ik nog vaak aan terugdenk."