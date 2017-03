Bardet gediskwalificeerd na eerste rit Parijs-Nice

Het is in de eerste plaats mijn fout. Bardet treft geen schuld.

Net als onder meer Alberto Contador en Richie Porte kwam hij door de waaiervorming in een tweede groep terecht, zonder steun van ploegmaats. Tot overmaat van ramp kwam Bardet ook nog eens ten val.

In de achtervolging kreeg Bardet steun van de volgwagen. Iets te veel steun, vond de jury. Na afloop van de eerste rit kreeg Bardet te horen dat hij uit de koers gezet was.

AG2R-ploegleider Vincent Lavenu nam de verantwoordelijkheid. "Het is in de eerste plaats mijn fout", zegt Lavenu. "Bardet treft geen schuld. Het is jammer dat hij nu negatief in het nieuws komt. Dat verdient hij niet. Iedereen weet dat Romain een integere jongen is."