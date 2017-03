Van Emden is te snel voor Dillier in West-Vlaanderen

"Was me dat een lastige koers vandaag. Ik zat op het einde echt stikdood. Eigenlijk ben ik meerdere keren gestorven. Het laatste uur was enorm zwaar", vertelde Silvan Dillier.

"Dit was wellicht een van de zwaarste koersen uit mijn carrière. Van bij de start viel de regen met bakken uit de lucht en dan die zijwind en de kasseizones. Bovendien werd er van in het begin snel gekoerst. Het was bij momenten echt apocalyptisch."