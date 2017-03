Adam Yares staat nu 2 keer op de erelijst. Adam Yares staat nu 2 keer op de erelijst.

Een dag na de Strade Bianche hebben de renners de GP Industria & Artigianato gereden in Toscane. De Engelsman Adam Yates (Orica-Scott) was de beste. Hij klopte zijn vijf medevluchters in de sprint. Yates won de wedstrijd voor de tweede keer.