Sagan na opgave: "Ziek, diepe snee in vinger en knieblessure"

"Ik voelde me de laatste dagen niet al te best", vertelt Sagan op Instagram. "Toen ik vanochtend opstond, voelde ik me slap. Ik had last van mijn keel."

"Uit respect voor de Italiaanse wielerfans ben ik toch gestart. Na ongeveer 75 kilometer raakte ik betrokken in een valpartij. Ik liep een diepe wonde in mijn vinger op en blesseerde me aan mijn linkerknie."

"Na 95 kilometer besloot ik er een punt achter te zetten. Niet door die val, wel omdat ik me niet goed voelde."

"Hopelijk herstel ik snel. Dan kan ik de komende wedstrijden weer voluit gaan."