Van Avermaet: "Moeten iets doen aan motoren"

Greg Van Avermaet eindigde vanmiddag als tweede in de Italiaanse klassieker Strade Bianche. In de finale stoorde hij zich meer dan eens aan de motoren in de koers. Dat maakte hij duidelijk met enkele handgebaren.

"De motoren waren echt overal. Zelfs toen ik in de tweede groep reed", doet Van Avermaet zijn verhaal. "Er moet echt iets aan gedaan worden. De afstand tussen motor en renner zou beter met enkele regels vastgelegd worden."