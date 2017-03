Boonen past voor Dwars door West-Vlaanderen: "Loopt nog niet echt goed"

"Boonen heeft deze week een eerste keer getraind na zijn afzegging voor Kuurne-Brussel-Kuurne. Het loopt nog niet echt goed voor hem", zegt ploegleider Geert Van Bondt.

"Vrijdag stond er nog een test op het programma, maar de medische staf achtte het toch raadzamer dat Boonen niet zou starten." Boonen zal er woensdag wel bij zijn bij de start van Tirreno-Adriatico.

"Dries Devenyns is ook niet van de partij. Hij is na Le Samyn ziek geworden. Met De Plus, Declercq, Cavagna, Keisse, Schachmann, Serry en Velits hebben we toch 7 sterke mannen in koers."