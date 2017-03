Sky-baas Brailsford: "Kreeg van de teamdokter injectie met ontstekingsremmer"

Bij een onderzoek op het hoofdkantoor van de Britse wielerbond werd een tijdje geleden een voorraad van dat middel gevonden. Voor de parlementaire commissie die zich over de saga buigt, verklaarde het hoofd van het Britse antidopingagentschap deze week dat de aangetroffen hoeveelheid onmogelijk voor één persoon kon zijn.

Gisteren verklaarde een coach van de wielerbond al dat hij een injectie kreeg. Nu volgt Sky-manager Dave Brailsford diens voorbeeld. In de Britse krant The Telegraph vertelt hij dat hij in 2008 geopereerd werd aan zijn knie en dat de ontstekingsremmer bij zijn behandeling hoorde.

"Na mijn operatie heb ik last gehad van hevige ontstekingen", zegt Brailsford. "Ik heb daarom één keer een injectie gekregen van onze teamdokter, Richard Freeman. Persoonlijke informatie vrijgeven is een ongebruikelijke stap, maar door alle vragen is dat noodzakelijk."