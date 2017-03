Alles voor de koers: Martin negeert teamorders: "Laat me toch rijden!"

Tony Martin (r) amuseert zich in de Tour met zijn koppeltijdrit. Tony Martin (r) amuseert zich in de Tour met zijn koppeltijdrit.

Het was een bijzondere nevenplot in de Tour van 2016: ploegmaats Tony Martin en Julian Alaphilippe reden samen 175 km vooruit. In aflevering 4 van Alles voor de koers zien we wat er achter de schermen gebeurde. We zijn ook getuige van de ellende bij de mecanicien in de slotrit. Omdat de reservefiets van Kittel lek op het dak stond, is hij kansloos voor de zege op de Champs Elysées.