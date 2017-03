Italiaanse topkoersen niet meer op Sporza, alle andere wél: "We blijven relevant"

We blijven dit seizoen alle andere koersen uitzenden die we vorig jaar ook uitzonden. Er is in Europa geen enkele openbare of commerciële omroep in open net met zulk groot, relevant en reclamevrij live-wieleraanbod als de VRT.

"Dit is een financiële kwestie", zegt Luc Van Langenhove, manager van Sporza. "Het Amerikaanse netwerk Discovery heeft zich met de overname van Eurosport op de Europese markt begeven en wil zich profileren als wielerzender."

"Discovery heeft daarom grotere budgetten vrijgemaakt om de rechten van wielerwedstrijden, in casu de Italiaanse, te verwerven. Die rechten zijn pan-Europees verkocht. Dat betekent dat ze voor heel Europa gelden, niet voor de aparte landen."

"Voor Sporza, de VRT en onze vele kijkers is dat jammer, maar we hebben nog altijd een groot aanbod. We blijven dit seizoen alle andere koersen uitzenden die we vorig jaar ook uitzonden. Er is in Europa geen enkele openbare of commerciële omroep in open net met zulk groot, relevant en reclamevrij live-wieleraanbod als de VRT."

"Zo zenden we niet alleen alle Vlaamse topkoersen uit, maar ook de ASO-koersen, genre Parijs-Nice, Parijs-Roubaix, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Tour de France. Het is alvast de bedoeling van de VRT en Sporza om relevant te blijven in het wielrennen, met het accent op de eerder genoemde wedstrijden en het WK."