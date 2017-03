Wellens: "Programma speciaal gewijzigd om Strade Bianche te kunnen rijden"

Tim Wellens won dit jaar de slotrit in de Ruta del Sol en was twee dagen op rij de sterkste in de Challenge Mallorca. Zaterdag trapt hij zijn World Tour-seizoen op gang in de Strade Bianche, waar hij nog nooit eerder aan de start stond. Maar Wellens is ambitieus voor zijn debuut in de Toscaanse voorjaarskoers.