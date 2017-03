FOTO'S: Brandweer biedt renners verkoeling in Ronde van Langkawi

Afkoeling is meer dan welkom. Afkoeling is meer dan welkom.

Niet alleen in het koude en natte Vlaanderen is de afgelopen dagen gekoerst. In Maleisië werkten de renners zich in het zweet. De eindzege in de Ronde van Langkawi was voor Ryan Gibbons, een neo-prof van Dimension Data. Jakub Mareczko kroonde zich met twee ritzeges tot sprintkoning.