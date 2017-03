Stybar voor Strade Bianche: "Mijn grote concurrenten? Greg en Sagan"

Van de kasseien in de Omloop en Le Samyn trekt een deel van het voorjaarspeloton dit weekend naar Toscane. Stof, grindwegen en een adembenemend decor: dat is de Strade Bianche.

"De concurrenten zullen dezelfde zijn als afgelopen weekend", zegt Stybar, die 2 jaar geleden won. "Ik denk dus aan Greg en Sagan. En ik verwacht ook Benoot en Tim Wellens op de voorposten."

"Natuurlijk zou ik graag mijn zege overdoen van 2015", vertelt Stybar. "De Strade Bianche is één van de mooiste koersen van het seizoen. Niet omdat ik er al gewonnen heb. Maar de omgeving is zo mooi: die witte wegen en de aankomst in Siena. Dat heeft iets speciaals."