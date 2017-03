In het spoor van Oliver Naesen: "Beetje onnozel, maar ik reed zelf eerst op fietspad"

Naesen kreeg een pak media-aandacht in de aanloop naar het openingsweekend. "Dat was helemaal nieuw voor mij. Als je de laatste 2 weken de krant opensloeg, stond ik er elke dag in. Maar dat is een teken van erkenning, dat je goed bezig bent."

"Ik kan me wel inbeelden dat dat voor renners zoals Greg, Sagan en Boonen ondoenbaar geworden is. Voor mij en mijn broer Lawrence is die aandacht voorlopig plezant. Lawrence debuteerde in de Vlaamse klassiekers en hij probeerde in Kuurne 2 keer mee te glippen in de vroege vlucht. Ik geef hem daarvoor een mooie 7 op 10."