Tweede deel podcast Tom Boonen: hoge pieken en diepe dalen

Op de Pop Poll van Humo wint Boonen zelfs drie medailles. Het levert hem een bezoekje op van Alain Vandam, de ster van tv-reeks Het Eiland (zie video).

Maar Boonen maakt ook kennis met de keerzijde van de medaille. In het najaar van 2006 doet politicus Jean-Marie Dedecker stof opwaaien met zijn uitspraak dat 3 Belgische toprenners een dopingkuur hebben gevolgd in Italië.

Met bewijzen kwam Dedecker nooit en dus werd hij door de rechter veroordeeld tot 1 euro symbolische schadevergoeding.

In 2008 wint Boonen voor de tweede keer Parijs-Roubaix. Maar lang kan hij niet genieten van de zege. In de lente valt het woord cocaïne. Boonen is niet welkom in de Tour. Boonen is topsporter, maar ook mens en dus niet onfeilbaar. Perfectie bestaat niet.