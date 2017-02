Vakbond profrenners zet UCI onder druk over schijfremmen: "Komen in opstand"

"Daar komen we nu tegen in opstand en daarom gaan we op een hardere manier om aandacht vragen. We zijn zeer bezorgd."

Vorig jaar liep Francisco Ventoso een zware blessure op door een schijfrem, waardoor de UCI het gebruik ervan verbood. Maar sinds dit jaar mogen de renners er toch weer mee rijden.

Zo rijden ze bij Quick-Step wel met de nieuwe systemen, waarmee je sneller kunt remmen, maar die ook scherper zijn.

Heel wat renners zijn sceptisch over de veiligheid. Zo beweerde Sky-renner Owain Doull dat hij bij een val een snee in zijn schoen kreeg door een schijfrem, mogelijk die van Marcel Kittel.