In het spoor van Lien Crapoen tijdens de Omloop: "Ik mag weer den baard kussen"

15.08u: Een massale val slaat het peloton in stukken en brokken. Lien is daardoor even afgeleid van haar werk en kijkt bezorgd naar het televisiescherm.

"Ik heb last van zenuwen", zegt Lien. "Sowieso voor mijn werk gedurende de hele dag. En dan komt de koers daar nog eens bij. Dat is soms te veel van het goede."