Paul Van Den Bosch over gulzige Sagan: "Elke renner eet gummibeertjes"

"Die gummibeertjes geven onmiddellijk energie. Normaal spelen de renners die snoepjes wel één voor één binnen. Maar Sagan verorberde een half zakje in een keer, omdat hij helemaal door zijn energievoorraad heen zat."

"De beste periode om ze in te nemen, is het eerste halfuur na de inspanning. Want dan worden die suikers het best opgenomen."

"Sagan had evengoed druivensuiker kunnen nemen. Maar gummibeertjes smaken en smelten goed in de mond. In het peloton is het bijna een algemeen aanvaard protocol om je suikers na een inspanning aan te vullen met gummibeertjes. Elke renner eet ze op, van jong tot oud."