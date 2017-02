Tour-organisator Christian Prudhomme: "Nog geen consensus over aantal renners in grote rondes"

Prudhomme is al sinds 2006 directeur van de ASO. Prudhomme is al sinds 2006 directeur van de ASO.

Christian Prudhomme, directeur van Tour-organisator ASO, liet weten dat er nog discussie is over het voorstel om het aantal renners in grote rondes te verminderen van 9 naar 8. Die vermindering moet de koers veiliger maken.