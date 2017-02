VIDEO: Ritten over Passage du Gois zijn spek naar de bek van de Belgen

In 1999 trokken de renners in de tweede rit over de Passage du Gois. Doordat die oversteek twee keer per dag overspoeld wordt door het zeewater, ligt de weg er bijzonder glad bij. Het halve peloton schoof onderuit op de glibberige passage.

Tom Steels ontsnapte aan het onheil en sprintte in de straten van Saint-Nazaire naar de ritzege, voor Kirsipuu, Cippollini en Zabel.

Alex Zülle lag er wel bij en verloor zo al in het openingsweekend kostbare minuten. In het eindklassement werd hij tweede, op meer dan 7 minuten van Lance Armstrong, die later geschrapt werd van de erelijst. Ook Boogerd verloor die dag veel tijd.