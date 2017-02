Tom Boonen wordt na carrière ambassadeur van dure Nederlandse sportauto's

Tom Boonen over Donkervoort

Het is een authentiek, handgemaakt product: daar heb ik het voor

Het is een authentiek, handgemaakt product: daar heb ik het voor

"Ik heb ook een grijze Ferrari F12 in de garage staan, maar daar rij ik belachelijk weinig mee. Het liefst van al rij ik met de Donkervoort", zegt Boonen in Grinta!

Die passie voor het merk wil hij ook na zijn carrière uitdragen. "We gaan Donkervoort op de kaart zetten in België. Het is een authentiek, handgemaakt product: daar heb ik het voor."

De vestiging van Donkervoort in België komt in Herent, bij Leuven. De kans dat je Boonen er in de winkel aantreft, lijkt klein. Maar hij wordt wel ambassadeur en verdeler van de auto's.