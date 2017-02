UCI-commissaris: "Renners die op het voetpad reden, kunnen boete krijgen"

"Ik kan die kritiek zeker begrijpen", reageert UCI-commissaris Guy Dobbelaere. "Ofwel is het iedereen die dat doet, ofwel niemand. De achtervolgers hadden de pech dat er een commissaris in de buurt was."

"De brave renners zijn op de kasseien gebleven en de "stoutere" renners hebben van de situatie geprofiteerd om op het fietspad te rijden."

Moesten Sagan en co. uit koers genomen worden? "Uitsluiting zou kunnen wanneer ze derden in gevaar brengen. Dat is mijns inziens niet gebeurd zaterdag. Er stond daar geen publiek."

"Maar het is misschien best dat het eens echt goed bekeken wordt hoe we kunnen voorkomen dat dergelijke dingen nog gebeuren. In de Ronde van Vlaanderen doen we dezelfde weg, maar dan is het fietspad afgesloten door dranghekken."