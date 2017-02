De Cauwer: "Sagan doet grootsere dingen dan Boonen en Cancellara"

Michel Wuyts: "We hebben zowel in de Omloop als in Kuurne prachtige wedstrijden gezien. Ik denk dat de koers de grote winnaar is. En dat de kijkers en volgers genoten hebben van het spektakel."

"Zijn er ook negatieve punten? Het is nog altijd hectisch en chaotisch op de Vlaamse wegen. Kunnen we daar iets aan doen? Nog strenger ingrijpen bij afwijkend gedrag op trottoirs. Maar ik denk dat het steeds meer bij de Vlaamse koers hoort en dat we er moeten leren mee leven. Jammer genoeg, maar het is niet anders."