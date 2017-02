Delfosse zorgt voor Belgische zege in Drôme Classic

Op weg naar Livron probeerden verschillende renners uit de klauwen van het peloton te ontsnappen. Jens Wallays zat met vier gelijkgezinden in de ontsnapping van de dag en reed een maximale voorsprong van zes minuten bij elkaar.

Maar veertig kilometer voor de eindmeet vond de hergroepering plaats. Delfosse trok uiteindelijk aan het langste eind. Hij kreeg op het podium gezelschap van Vichot en een ander landgenoot, Jan Bakelants.

"Ik had deze koers met stip aangeduid en ik ben blij dat het gelukt is", reageerde onze landgenoot. "Vandaag was het aan mij en moest ik de hele dag geen trap te veel geven dankzij het werk van mijn team. Ik ben trots op deze zege."