Grapjas Cavendish onderbreekt interview: "Kijk hoe opgewonden hij is"

Met Mark Cavendish in de ploeg is het ook lachen geblazen. "Als iedereen 100 procent geconcentreerd blijft, is Mark een aangename persoon om mee samen te werken", zegt ploegleider Jean-Pierre Heynderickx aan Stefaan Lammens, onze man in Abu Dhabi. "Cav is geen bad boy, maar wel een grappige vogel."

Wanneer Heynderickx de vraag krijgt of hij afgelopen weekend liever in Vlaanderen was geweest voor de openingsklassiekers, zorgt Cavendish voor een grappig intermezzo.

"Belgische televisie? Sporza, vraag je Jean-Pierre naar het openingsweekend? Kijk hoe opgewonden hij is", lacht Cavendish, waarna hij wat dolt met zijn ploegleider. "Oh, ik hou van Jean-Pierre. Hij is echt een topkerel."