Tom Boonen komt door maagproblemen niet aan de start in Kuurne

Tom Boonen is bezig aan zijn laatste weken als profrenner en wou meteen scoren in het openingsweekend. Maar in de Omloop geraakte hij achterop, nadat hij opgehouden was door valpartijen.

In Kuurne-Brussel-Kuurne houden maagproblemen hem aan de kant. Geen revanche dus voor Boonen, die recordhouder is in Kuurne met drie zeges. Boonen hervat de competitie over 10 dagen, in de Tirreno-Adriatico.