Mauro Finetto (archieffoto) was de primus. Mauro Finetto (archieffoto) was de primus.

Mauro Finetto heeft de Classic Sud Ardèche gewonnen. De Italiaan van Delko was in de sprint van een kopgroep sneller dan zijn landgenoten Matttia Cattaneo en Francesco Gavazzi. De Belgen aan de start in het zuiden van Frankrijk speelden niet mee voor de zege.