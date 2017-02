Sagan is helemaal zichzelf: "Het is toch normaal dat mensen naar het toilet gaan?"

Sagan was vandaag de sterkste man in koers, maar strandde toch op de tweede plaats. Heeft hij de koers verloren in de laatste bocht? "Neen", reageert hij laconiek. "Ik kan niet elke dag winnen. Ik had niet de benen om Van Avermaet te koppen."

Sukkelde Sagan dan met een gezondheidsprobleem? "Een probleem? Neen, dat denk ik niet. Waarom?"

"Dat hebben zij mij net verteld", probeert Schotte nog. "Het is toch normaal dat mensen soms naar het toilet moeten, of niet? Er is niks aan de hand."

Is Sagan dan blij na zijn koers? "Ik heb een maand niet gekoerst, dus ik ben tevreden over deze wedstrijd. Het was een kopie van die van vorig jaar."