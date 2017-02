Van Avermaet: "Ik was zeker niet de sterkste man in koers"

Sagan reed op een bepaald moment echt heel rap. Voor mij en Vanmarcke was het toch even op de tanden bijten.

"Ik was zeker niet de sterkste man in koers. Ik heb wel mijn werk gedaan, maar Sagan reed op een bepaald moment echt heel rap. Voor mij en Vanmarcke was het toch even op de tanden bijten. Maar dan kwam ik er weer door. Uiteindelijk heb je elkaar nodig om tot in Gent te raken."

"Ik wist dat ik in de sprint een hele goeie kans had. Ik ben blij dat de finish daar is blijven liggen, want de aankomst ligt mij bijzonder goed. Ik ken het van vorig jaar en ik heb het dan ook kunnen afmaken."

Sagan en Van Avermaet maakten zich in de finale wel boos op Vanmarcke, die niet meer wilde rijden. "We hadden afgesproken dat we allemaal zouden werken tot in Gent en dan zouden spurten. Dat was nodig om dat peloton af te houden. Maar plots deed Vanmarcke niet meer mee, dat was niet plezant voor ons."

"Mijn volgende grote doel is de Ronde van Vlaanderen. Het is een heel moeilijke wedstrijd, maar als alles goed gaat, heb ik daar een heel goeie kans."