Nederlandse Brand wint Omloop Het Nieuwsblad bij de vrouwen, D'hoore zevende

Het was Nederland boven in de vrouwenwedstrijd, want na Brand kleurden ook plaatsen twee (Chantal Blaak), drie (Annemiek van Vleuten) en vier (Ellen van Dijk) oranje.

Behalve het kwartet Nederlandse meisjes zaten ook de Italiaanse Elisa Longo Borghini en de Australische Amanda Spratt in een kopgroep met zes.

Brand probeerde twee keer te demarreren uit dat groepje en de tweede keer lukte het. De Nederlandse zege soleerde naar de zege. Jolien D'hoore won de pelotonspurt voor de zevende plaats.