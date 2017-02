Gilbert voor Omloop: "We mogen niet overmoedig zijn"

"De Omloop is altijd een heel mooie koers. Ik kom er heel graag aan de start, zeker met Quick-Step. We hebben een heel sterke ploeg met veel ervaring in de voorjaarsklassiekers. Dat geeft veel vertrouwen. Met zo'n sterk team heb je meestal wel iemand vooraan die kan meestrijden om de zege. Hopelijk wint iemand van ons."

"Mijn eigen vorm? Ik ben in goede conditie, morgen is een eerste test en ik zie wel waar ik uitkom. Er komen veel goeie ploegen aan de start nu de Omloop een WorldTour-koers is."

"Ik voel me al vrij goed in mijn nieuwe ploeg. Eigenlijk is het alsof ik hier al jaren vertoef. Er was meteen een goeie klik met jongens als Terpstra en Stybar. Wie kopman is, zal van de koers afhangen. We mogen alvast niet vertrekken met het idee dat we niet kunnen verliezen. We mogen niet overmoedig zijn."