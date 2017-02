Wint Boonen in laatste jaar zijn eerste Omloop? "Dat zou heel mooi zijn"

De Omloop prijkt nog niet op het fraaie palmares van Tom Boonen. "Ik heb hier al wel verschillende keren meegestreden, maar winnen lukte nog niet. In de jaren dat ik echt goed was, was er altijd wel iets", vertelt hij aan Sporza.

"Ik steek niet onder stoelen of banken dat het heel mooi zou zijn als ik hier morgen kan winnen. Ik ben enorm gemotiveerd om het beste van mezelf te geven. We hebben verschillende renners in de ploeg die kunnen winnen. De omstandigheden in de koers zullen beslissen wie een beschermde status krijgt."