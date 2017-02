Kittel: "Uit respect voor collega's reed ik niet met schijfremmen"

Marcel Kittel verscheen vrijdag aan de start van de tweede rit zonder schijfremmen. De Duitser won de etappe en kwam na afloop nog even terug op de hetze van gisteren.

"We mogen er geen emotionele discussie van maken, want het is wel een belangrijk onderwerp. Owain Doull postte die foto meteen na de finish, in alle emotie. Ik denk dat het beter is om eerst te onderzoeken wat er echt gebeurd is", vertelt de Duitser aan Sporza.

"Zelf heb ik vandaag niet meer met schijfremmen gereden. Daarmee wilde ik aantonen dat ik respect heb voor mijn collega's. Ik begrijp ook heel goed dat sommige renners misschien bang zijn, omdat ze er nog niet meer gekoerst hebben. In elk geval moeten we hierover blijven praten."