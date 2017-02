Stuyven: "De openingsklassiekers zijn geen doel op zich"

Kuifje in de woestijn: een dag in het spoor van de pers in Abu Dhabi

Stefaan Lammens is voor Sporza in de Ronde van Abu Dhabi. Hij merkte er hoe de plaatselijke bevolking meer in de camera's dan in de koers geïnteresseerd is, maar ook hoeveel belang iemand als Cavendish aan een ritzege aldaar hecht.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Kuifje in de woestijn: een dag in het spoor van de pers in Abu Dhabi

Stefaan Lammens is voor Sporza in de Ronde van Abu Dhabi. Hij merkte er hoe de plaatselijke bevolking meer in de camera's dan in de koers geïnteresseerd is, maar ook hoeveel belang iemand als Cavendish aan een ritzege aldaar hecht.