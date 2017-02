Sagan: "Niet vallen is nu het belangrijkst"

Sagan lijkt zonder veel ambitie het Vlaamse openingsweekend te rijden: "Iedereen weet dat het echte seizoen pas begint met de Tirreno-Adriatico. Het klassieke seizoen begint begint vanaf Milaan-San Remo."

"Toch is het belangrijk om deze wedstrijden te rijden. De manier van koersen in België is anders dan in andere landen. De sfeer is hier ook altijd top. De wedstrijd uitrijden niet vallen is het belangrijkst nu."

Tom Boonen liet eerder weten dat je niet top moet zijn om de Omloop of Kuurne-Brussel-Kuurne te winnen. "Ik weet dat niet, want ik heb deze races nog nooit gewonnen. Hoe goed ik vorig jaar was? Ik ben geen berekende machine. Ik voel me nu alleszins goed op de fiets."