Kittel in "Alles voor de koers": "Sprint is zoals Tetris op hoogste niveau"

De 5e rit van de Tour draait opnieuw uit op een massasprint. De spoedvergadering werpt haar vruchten af, want nu zit Kittel wel op het juiste moment vooraan. Maar ook Bryan Coquard heeft een stevige sprint in huis en het is niet meteen duidelijk wie wint.

De spanning is te snijden in de volgauto's en de bus, maar de fotofinish brengt na een schijnbaar eindeloze minuut het antwoord: Kittel was een zucht sneller dan Coquard en de eerste ritzege voor de Duitser in de Tour is een feit.