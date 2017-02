Stybar: "In Roubaix gaan we voor het record van Boonen"

De voorbije weken heeft Zdenek Stybar zich opgewarmd met rittenkoersen in Spanje en Portugal. Dit weekend snijdt hij in ons land het wielerseizoen aan. Zaterdag staat hij aan de start in de Omloop, zondag in Kuurne.

"De eerste Belgische koers blijft wel speciaal", vindt de Tsjech van Quick-Step. "De Omloop gaat meestal gepaard met slecht weer. Dat zal dit jaar waarschijnlijk niet anders zijn. Ik kijk er echt naar uit. Laat maar komen."

Met welke rol staat Stybar aan de start? "We hebben verschillende opties. Tom heeft in Argentinië zijn sprintvermogen nog eens laten zien. Samen met Phil en Niki kunnen we agressief koersen. We zijn er klaar voor."