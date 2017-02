Jolien D'hoore: "Ben helemaal klaar voor de Omloop"

"Mijn voorbereiding verliep perfect", vertelt de renster van Wiggle High5. "Ik zit op schema. Deze Omloop is een echte waardemeter. Ik ben er helemaal klaar voor, zowel op mentaal als fysiek vlak."

"Ik hoop dit seizoen meermaals mee te kunnen bikkelen voor de overwinning. Niet enkel in de Omloop, maar ook in andere belangrijke koersen zoals Gent-Wevelgem en natuurlijk de Ronde van Vlaanderen."

Zaterdag hoeft D'hoore alvast geen rekening te houden met de winnares van vorig jaar, Lizzie Armitstead. Ook Anna van der Breggen, die in 2015 de beste was, is morgen niet van de partij. Wereldkampioene Amalie Dideriksen staat wel aan de start.