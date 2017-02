Tom Boonen houdt zijn trainende ploegmaats goed in de gaten

In het wielrennen kan je heel veel kracht verliezen als je te veel beweegt op je fiets. Dankzij de core stability training fietsen we veel efficiënter. We kunnen veel meer kracht zetten.

"Vroeger was fietsen gewoon duwen. Nu is het zaak om ook stil te zitten op je fiets", legt Vermote uit aan Sporza.

"In het wielrennen kan je heel veel kracht verliezen als je te veel beweegt op je fiets. Dankzij de core stability training fietsen we veel efficiënter. We kunnen veel meer kracht zetten."

Core stability staat meestal ’s ochtends op het trainingsprogramma van een renner. "Nog voor het ontbijt beginnen we er al aan. Dan zijn we nog fris. Ik vind het aangenaam om de dag te beginnen met een halfuurtje core stability. Het geeft me een boost."

"Ik vind het ook erg leuk om te doen. Ik sport graag."