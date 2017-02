Vanmarcke: "Zal dit weekend nog niet in topvorm zijn"

Hoe leeft Vanmarcke toe naar de Omloop? "Ik heb geen stress. Ik kijk er wel naar uit om er weer bij te zijn. Het is de eerste Vlaamse klassieker en er wordt gekoerst op Vlaamse wegen."

"Woensdag heb ik nog pittig getraind, waardoor ik gisteren wat vermoeid was. Ik had dus niet het beste gevoel, maar het belangrijkste is dat ik zaterdag in orde ben. Ik ben zo klaar als ik wou zijn en ik denk dat ik goed genoeg ben om de finale mee te kleuren. Of dat volstaat om te winnen, zullen we moeten zien."

"Mijn voorbereiding is hetzelfde als vorig jaar. Normaal gezien zal ik dit weekend nog niet in topvorm zijn. Het is de bedoeling om te pieken in de Ronde en Roubaix. Dat is nog enkele weken. Tegen dan zal ik wel in orde zijn."