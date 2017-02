Benoot: "Was graag op Wembley geweest, maar Omloop is iets belangrijker"

Na een zeer goeie winter hoop ik dat ik mij het hele voorjaar kan laten zien zonder pech. Ik heb geen last meer van mijn maag. Als dat zo blijft, zitten er mooie dingen in.

"De Omloop is de eerste wedstrijd die iedereen écht graag rijdt. Deze koers is speciaal en voor mij extra speciaal omdat het in Gent is, met veel supporters en vrienden. Dat is toch een heel ander gevoel dan pakweg op Mallorca."

"Na een zeer goeie winter hoop ik dat ik mij het hele voorjaar kan laten zien zonder pech. Ik heb geen last meer van mijn maag. Als dat zo blijft, zitten er mooie dingen in. Zelf heb ik heel veel zin om te koersen. Het is plezant om over kasseien te rijden, ik kijk ernaar uit."

Door een val in de Ronde van Vlaanderen was Benoot vorig jaar wat op de sukkel. De tuimeling leidde tot een maagbreuk en die veroorzaakte keelontstekingen. "2016 is een leerrijk jaar geweest. Ik heb met tegenslagen leren omgaan en heb mijn lichaam beter leren kennen. Dat neem ik mee in de rest van mijn carrière."

"De laatste Omloop met Tom Boonen? Daar sta ik niet bij stil. Voor Tom zal het specialer zijn. Misschien kan ik daar van profiteren, ook al denk ik dat de echte topfavorieten misschien in een andere ploeg zitten. Greg Van Avermaet en Peter Sagan zijn de grote favorieten."